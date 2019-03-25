В Йошкар-Оле из-за невнимательности водителя автобуса пострадала пассажирка

Из-за резкого торможения автобуса №21, пострадала одна из пассажирок. Авария произошла утром 22 марта на перекрестке улиц Машиностроителей и Суворова.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ-320435 поздно заметил переходивших дорогу пешеходов. Мужчина резко затормозил, в результате чего пострадала одна из пассажирок автобуса. Женщина получила травмы , ее госпитализировали.