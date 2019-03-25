Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
25 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле из-за невнимательности водителя автобуса пострадала пассажирка

В Йошкар-Оле из-за невнимательности водителя автобуса пострадала пассажирка

Из-за резкого торможения автобуса №21, пострадала одна из пассажирок. Авария произошла утром 22 марта на перекрестке улиц Машиностроителей и Суворова.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ-320435 поздно заметил переходивших дорогу пешеходов. Мужчина резко затормозил, в результате чего пострадала одна из пассажирок автобуса. Женщина получила травмы , ее госпитализировали.

Похожие новости:

В Йошкар-Оле водитель в красной куртке сбил девушку и скрылся с места ДТП

В Марий Эл сотрудник колонии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

В Йошкар-Оле злоумышленник попросил позвонить и украл мобильный телефон

Количество пожаров в Марий Эл удвоилось по сравнению с прошлой неделей

В Йошкар-Оле при повороте автобус сбил переходящую перекресток пенсионерку

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх