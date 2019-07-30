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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
30 июля 2019 г.

В Йошкар-Оле ищут тело утонувшего мужчины

В Йошкар-Оле ищут тело утонувшего мужчины

В Йошкар-Оле утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошла 29 июля в Малой Кокшаге. Как рассказали спасатели, пока что тело не нашли. На месте происшествия работают водолазы.

По информации ведомства утонувший в компании нетрезвых друзей плавал на лодке в черте города. В определенный момент пара приятелей решила поменяться местами, но не удержала равновесие. Лодка перевернулась, после чего один из мужчин исчез в воде.

В месте предполагаемого происшествия идет поиск, также был проведен визуальный осмотр реки и береговой линии. Поисковые работы продолжаются.

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