В Йошкар-Оле активизировались "пенсионные" мошенники

В отдел полиции поступило заявление от 55-летнего йошкаролинца. Со слов пострадавшего, злоумышленник представился сотрудником пенсионного фонда и предложил перевести "причитающиеся" выплаты.

Позвонив на сотовый телефон потерпевшего, неизвестный, назвавшись представителем пенсионного фонда, попросили назвать номер банковской карты и прочие реквизиты для зачисления на нее накопительной части пенсии. В итоге йошкаролинец лишился 7,5 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.