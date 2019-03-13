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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
13 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле активизировались "пенсионные" мошенники

В Йошкар-Оле активизировались "пенсионные" мошенники

В отдел полиции поступило заявление от 55-летнего йошкаролинца. Со слов пострадавшего, злоумышленник представился сотрудником пенсионного фонда и предложил перевести "причитающиеся" выплаты.

Позвонив на сотовый телефон потерпевшего, неизвестный, назвавшись представителем пенсионного фонда, попросили назвать номер банковской карты и прочие реквизиты для зачисления на нее накопительной части пенсии. В итоге йошкаролинец лишился 7,5 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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