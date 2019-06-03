В теплицах йошкароинца нашли 41 куст конопли

На садовом участке в Медведевском районе сотрудники полиции выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в двух теплицах на садовом участке жителя Йошкар-Олы растения, похожие на наркосодержащие. Экспертиза показала, что это конопля со следами культивации: растения регулярно поливали и делали прополку от сорняков. Кроме того, в домике нашли более 2,5 килограммов конопли и 58 граммов марихуаны. По предварительной информации, задержанный выращивал коноплю с целью ее последующего сбыта мелкими партиями на территории города и района.

Возбуждены три уголовных дела: за незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства; за незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере; за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.