В Советском районе житель Чувашии распилил экскаватор, чтобы сдать его на металлолом

В Марий Эл задержали ранее судимого 32-летнего жителя Чувашии, который еще осенью прошлого года взял в пользовании эскаватор стоимостью 1,5 млн рублей и так и не вернул владельцу.

Как сообщает полиция, в марте 2019 года в МО МВД России «Советский» с заявлением обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что у него пропал экскаватор. Полицейским заявитель рассказал, что машину он отдал осенью 2018 года во временное пользованию своему знакомому, которому нужна была техника для того, чтобы произвести землеройные работы в одной из деревень Советского района. Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора. Сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что украденный экскаватор он распилил на части и сдал его в пункт приема металла в соседний регион. Вырученные деньги он потратил.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.