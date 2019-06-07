В Республике Марий Эл подросток осужден за сбыт наркотиков в крупном размере

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора йошкаролинцу, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере – 2 эпизода), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В начале января 2019 года подросток забрал из тайников в г. Йошкар-Оле еще 5 свертков с наркотиками, принес их домой, где хранил.

В ночь на 12 января 2019 года злоумышленник, связавшись со сбытчиком, заказал еще одну партию наркотиков в крупном размере, оплатил и забрал в указанном месте.

В ночь на 13 января 2019 года один из свертков он продал, после чего остальные наркотики были обнаружены у него сотрудники УНК МВД по Республике Марий Эл при личном досмотре.

Сегодня (07.06.2019) приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.