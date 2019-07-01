В Республике Марий Эл перед судом предстанет организованная группа, осуществлявшая сбыт наркотиков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из 6 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, обвиняемых в соответствии с ролью каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотического средства).

По версии следствия неустановленным лицом через сеть «Интернет» была собрана команда молодых людей, не знакомых друг с другом. Один забирал в указанном месте крупную партию наркотиков, расфасовывал их у себя дома, затем раскладывал свертки с пакетиками в разные тайники, сообщал адреса организатору. Остальные участники группы изымали уже эти свертки и раскладывали отдельные пакетики, уведомляя организатора об их местонахождении для сообщения этой информации потребителям.

Один из соучастников привлек к преступной деятельности 17-летнего знакомого, при обыске в квартире последнего в г. Йошкар-Оле, изъято наркотическое вещество в значительном размере, которое он приобрел для себя и хранил 2 недели. В ходе следствия установлено, что он использовал для получения денег биткоин-кошелек, то есть вкладывал полученные средства в криптовалюту.

Группа действовала с августа по октябрь 2018 года в г. Йошкар-Оле, Медведевском и Звениговском районах. Ее деятельность была пресечена сотрудниками МВД по Республике Марий Эл.

По уголовному делу осуществлен большой объем работы, проведено более 50 экспертиз: химические, технические, судебно-психиатрические и другие, допрошено свыше 100 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 13 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокуратурой обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.