Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Июнь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июня 2019 г.

В Республике Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к женщине - полицейскому

В Республике Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к женщине - полицейскому

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия в ночь на 21 февраля 2019 года в закусочной г. Звенигово мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. Прибывшая по вызову участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Звениговскому району, попыталась успокоить посетителя. В ответ на ее действия мужчина публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил представителя власти, высказывая в грубой форме в ее адрес бранные слова, унижающие ее честь и достоинство, выраженные в неприличной форме. После этого он ударил женщину - полицейского кулаком в область головы.

По уголовному делу проведены 2 судебно-медицинские, лингвистическая экспертизы, допрошены свидетели. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Похожие новости:

Пьяная женщина без прав гоняла по посёлку с маленьким ребенком

Дорогостоящий смартфон украли у 10-летней девочки

В Марий эл в первый день лета утонуло двое мужчин

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемая в мошенничестве и служебном подлоге

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх