В Республике Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к женщине - полицейскому

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия в ночь на 21 февраля 2019 года в закусочной г. Звенигово мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. Прибывшая по вызову участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Звениговскому району, попыталась успокоить посетителя. В ответ на ее действия мужчина публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил представителя власти, высказывая в грубой форме в ее адрес бранные слова, унижающие ее честь и достоинство, выраженные в неприличной форме. После этого он ударил женщину - полицейского кулаком в область головы.

По уголовному делу проведены 2 судебно-медицинские, лингвистическая экспертизы, допрошены свидетели. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.