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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
20 марта 2019 г.

В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый во взяточничестве

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Медведевский», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в значительном размере).

По данным следствия инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Медведевский» 27 ноября 2018 года на автодороге в Медведевском районе Республики Марий Эл остановил автомашину под управлением, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, женщины. За не привлечение ее к административной ответственности сотрудник полиции предложил передать ему взятку. Вечером этого же дня он получил взятку в г. Йошкар-Ола в размере 40 тысяч рублей, после чего преступление было пресечено  сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Марий Эл.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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