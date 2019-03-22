В Республике Марий Эл осужден мужчина, совершивший убийство и кражу

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему йошкаролинцу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что 13 августа 2018 года двое мужчин распивали спиртные напитки в г. Йошкар-Оле. Между ними возник конфликт, гость сходил на кухню за ножом, вернулся в комнату и нанес хозяину квартиры 36 ударов в грудь, живот, голову и другие части тела. После этого забрал ключи, запер дверь и ушел. Через некоторое время он привел в квартиру знакомого, они распивали спиртное, уходя злоумышленник похитил ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей, который продал за 1 тысячу рублей. 16 августа 2018 года проведать хозяина квартиры пришел его родственник, который был вынужден вскрыть дверь. После этого он обнаружил тело.

С целью изобличения обвиняемого, который не признавал вину, назначены и проведены 2 судебно-медицинские, 3 судебно-биологические, медико-криминалистическая, дактилоскопическая, трассологическая, а также судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 16 свидетелей, проведены очные ставки.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.