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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
26 июня 2019 г.

В Медведевском районе пешеход получила травмы в результате столкновения двух автомобилей

В Медведевском районе пешеход получила травмы в результате столкновения двух автомобилей

Авария произошла 26 июня на 15 км автодороги «Йошкар-Ола - Козьмодемьянск» Медведевского района, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 48-летний водитель, управляя Datsun, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу Mitsubishi Lancer. После столкновения Mitsubishi выехала на тротуар, где произошёл наезд на пешехода.

В результате 34-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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