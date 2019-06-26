26 июня 2019 г.
В Медведевском районе пешеход получила травмы в результате столкновения двух автомобилей
Авария произошла 26 июня на 15 км автодороги «Йошкар-Ола - Козьмодемьянск» Медведевского района, сообщают в Госавтоинспекции.
По предварительной версии, 48-летний водитель, управляя Datsun, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу Mitsubishi Lancer. После столкновения Mitsubishi выехала на тротуар, где произошёл наезд на пешехода.
В результате 34-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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