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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
16 сентября 2019 г.

В Марий Эл женщине предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику полиции

В Марий Эл женщине предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику полиции

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней женщины.

По версии следствия вечером 13 сентября 2019 года участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Медведевский» прибыл по вызову в одну из деревень Медведевского района. В ходе разбирательства женщина взяла дома нож и, выйдя на улицу, нанесла представителю закона удар в грудь. После совершения преступления она задержана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Нападавшей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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