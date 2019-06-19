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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июня 2019 г.

В Марий Эл женщина сбила трех пешеходов, трехлетний ребенок скончался на месте

В Марий Эл женщина сбила трех пешеходов, трехлетний ребенок скончался на месте

В селе Пектубаево Новоторъяльского района 30-летняя женщина-водитель сбила трех пешеходов, стоявших на обочине дороги.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Марий Эл, инцидент произошел накануне вечером, 18 июня. Водитель автомашины Renault Duster не справилась с управлением и сбила 31-летнюю женщину, 33-летнего мужчину и трехлетнего ребенка, которые стояли на обочине дороги. В результате ДТП на месте погиб 3-летний мальчик. Женщина и мужчина госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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