В Марий Эл женщина сбила трех пешеходов, трехлетний ребенок скончался на месте

В селе Пектубаево Новоторъяльского района 30-летняя женщина-водитель сбила трех пешеходов, стоявших на обочине дороги.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Марий Эл, инцидент произошел накануне вечером, 18 июня. Водитель автомашины Renault Duster не справилась с управлением и сбила 31-летнюю женщину, 33-летнего мужчину и трехлетнего ребенка, которые стояли на обочине дороги. В результате ДТП на месте погиб 3-летний мальчик. Женщина и мужчина госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ведомства.