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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
31 июля 2019 г.

В Марий Эл задержали серийного вора-домушника

В Марий Эл задержали серийного вора-домушника

Сотрудники уголовного розыска вместе йошкар-олинскими и звениговскими полицейскими задержали подозреваемого в совершении серии краж в раздличных населенных пунктах Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 43-летний мужчина причастен к совершению 7 краж из частных домов и здания организации. По версии правоохранительных органов, проживая на территории Йошкар-Олы, ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства украл с веранды частного дома велосипед и похитил из здания организации электроинструменты. Переехав жить в Звениговский район, злоумышленник совершил четыре кражи из частных домов в поселке Шуйка и деревне Семеновка. Большую часть украденного мужчина сбыл дальнобойщикам.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по 2 и 3 частям статьи 158 «Кража». В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

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