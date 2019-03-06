В Марий Эл за совершение убийства судом с участием присяжных заседателей осуждена женщина

Собранные следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора 34-летней женщине. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 28 апреля 2018 года в городе Волжск Республики Марий Эл после совместного распития спиртных напитков в квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого последняя нанесла ему 3 дара ножом в грудь и один – в руку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

По уголовному делу назначены и проведены 3 судебно-медицинские, 7 медико-криминалистических, 3 молекулярно-генетических, ситуационная, дактилоскопическая, судебно-психиатрическая экспертизы, проведены 3 очных ставки, 3 проверки показаний на месте. Обвиняемая вину в совершении преступления не признала и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Сегодня (05.03.2019) приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.