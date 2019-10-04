В Марий Эл за причинение смерти по неосторожности осужден местный житель
Собранные Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствием и судом установлено, что 31 мая 2019 года в лесном массиве в Звениговском районе Республики Марий Эл мужчина по договору подряда осуществлял работы по валке деревьев. Не убедившись в том, что рядом никого нет, используя бензопилу, спилил сосну, которая упала на его 33-летнего напарника. Лесоруб незамедлительно вызвал скорую помощь, но на следующий день мужчина скончался в больнице.
Суд принял во внимание, что у подсудимого 6 несовершеннолетних детей, что он принял меры к оказанию медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления и с учетом позиции государственного обвинителяназначил наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 1 месяц с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.
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