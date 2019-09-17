В Марий Эл за хранение и сбыт опасной спиртосодержащей продукции предпринимателю назначен судебный штраф

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 51-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что мужчина, проживающий в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, в декабре 2018 года, не имея лицензии, приобрел в г. Чебоксары Республики Чувашия спиртосодержащую жидкость, содержащую в своем составе ацетальдегид, ацетон, метанол, 2-пропанол. Привез бутылки с водкой, коньяком, винным и коньячным напитками, настойкой в г. Йошкар-Олу, где хранил и реализовывал их через принадлежащие ему магазин и кафе.

Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры.

По уголовному делу изъято 26 коробок и 2 полимерные упаковки с бутылками, спиртосодержащая жидкость исследовалась в ходе 6 химических экспертиз.

Поскольку преступление отнесено к категории небольшой тяжести, подозреваемый не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления решением суда ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, изъятая продукция будет уничтожена.