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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
17 сентября 2019 г.

В Марий Эл за хранение и сбыт опасной спиртосодержащей продукции предпринимателю назначен судебный штраф

В Марий Эл за хранение и сбыт опасной спиртосодержащей продукции предпринимателю назначен судебный штраф

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 51-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Следствием и судом установлено, что мужчина, проживающий в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, в декабре 2018 года, не имея лицензии, приобрел в г. Чебоксары Республики Чувашия спиртосодержащую жидкость, содержащую в своем составе ацетальдегид, ацетон, метанол, 2-пропанол. Привез бутылки с водкой, коньяком, винным и коньячным напитками, настойкой в г. Йошкар-Олу, где  хранил и реализовывал их через принадлежащие ему магазин и кафе.

Преступление  выявлено сотрудниками прокуратуры.

По уголовному делу изъято 26 коробок и 2 полимерные упаковки с бутылками, спиртосодержащая жидкость исследовалась в ходе 6 химических экспертиз.

Поскольку преступление  отнесено к категории небольшой тяжести, подозреваемый не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления решением суда ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, изъятая продукция будет уничтожена.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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