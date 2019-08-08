В Марий Эл за дачу взятки осужден житель Чувашской Республики

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Чувашской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года между ФКУ ИК- 4 УФСИН России по Республике Марий Эл и обществом с ограниченной ответственностью, находящемся в Чувашской Республике, заключён государственный контракт на поставку угля в объеме 32 тонны 700 килограммов на сумму 150 тысяч рублей. При этом уголь был поставлен в меньшем объеме, чем предусмотрено условиями контракта. Сотрудник колонии связался с представителем поставщика и сообщил о недостаче, тот в свою очередь предложил взятку.

13 декабря 2018 года в салоне автомобиля в г. Йошкар-Оле мужчина, не осведомленный о преступных намерениях злоумышленника, по просьбе взяткодателя передал сотруднику колонии взятку в размере 20 тысяч рублей. После передачи денег преступление пресечено сотрудниками ОСБ УФСИН России по Республике Марий Эл.

В ходе следствия назначены и проведены криминалистическая и лингвистическая экспертизы, допрошены свидетели.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.