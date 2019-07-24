В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в связи с нарушением правил охраны труда

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По предварительным данным сотрудник общества с ограниченной ответственностью в Куженерском районе Республики Марий Эл 13 мая 2019 года осуществлял работы на вышке-туру и упал с высоты 3 метра, в результате его здоровью причинен тяжкий вред в виде переломов черепа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.