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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
24 июля 2019 г.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в связи с нарушением правил охраны труда

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в связи с нарушением правил охраны труда

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По предварительным данным сотрудник общества с ограниченной ответственностью в Куженерском районе Республики Марий Эл 13 мая 2019 года осуществлял работы на вышке-туру и упал с высоты 3 метра, в результате его здоровью причинен тяжкий вред в виде переломов черепа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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