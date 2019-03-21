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21 марта 2019 г.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту схода с крыши снега на женщину

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту схода с крыши снега на женщину

В связи с публикацией в СМИ информации о травмировании женщины льдом, упавшим с крыши магазина, следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным крыша жилого дома в г. Йошкар-Оле не была надлежащим образом очищена, в результате чего 16 января 2019 года произошел сход снега на женщину, создав тем самым угрозу безопасности ее жизни и здоровья.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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