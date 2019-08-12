В Марий Эл возбуждено 2 уголовных дела в отношении сотрудников колоний

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждены уголовные дела в отношении 36-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 31-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия 10 августа 2019 года младший инспектор ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Медведевском районе Республики Марий Эл, по договоренности с осужденным за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей пронес на территорию колонии, запрещенные к приобретению, хранению и использованию осужденными сотовый телефон и sim карту.

11 августа 2019 года младший инспектор ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Медведевском районе Республики Марий Эл, по договоренности с осужденным за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей пронес на территорию колонии сотовый телефон.

Преступления выявлены сотрудниками УФСИН России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.