В Марий Эл возбуждено 2 уголовных дела по фактам организации и проведения незаконной игорной деятельности

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой).

По предварительным данным в городе Йошкар-Оле разными организованными группами в целях проведения азартных игр «покер» были оборудованы два помещения. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл совместно со следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Республике Марий Эл их незаконная деятельность пресечена. Все организаторы задержаны.

В ходе обысков обнаружены и изъяты игровые столы, игральные карты и фишки, денежные средства и иные предметы, свидетельствующие о совершении противоправных действий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.