В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По предварительным данным руководство общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оказанием медицинских услуг в городе Йошкар-Оле с августа 2015 по декабрь 2017 года не выплачивало заработную плату сотруднику. Задолженность составила свыше 295 тысяч рублей, при этом деньги для выплаты заработной платы были.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Выясняется, есть ли задолженность перед другими сотрудниками, принимаются меры к ее погашению. Расследование уголовного дела продолжается.