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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
01 августа 2019 г.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По предварительным данным руководство общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оказанием медицинских услуг в городе Йошкар-Оле с августа 2015 по декабрь 2017 года не выплачивало заработную плату сотруднику. Задолженность  составила свыше 295 тысяч рублей, при этом деньги для выплаты заработной платы были.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Выясняется, есть ли задолженность перед другими сотрудниками, принимаются меры к ее погашению.  Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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