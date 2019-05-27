В Марий Эл в реке обнаружили тело неизвестного мужчины

Тело обнаружили 25 мая в Оршанском районе на реке Орша. Недалеко от поселка Оршанка женщина выгуливала собаку и обнаружила тело неизвестного.

Как сообщил старший следователь медведевского межрайонного следственного отдела СУ СК по Марий Эл Александр Кашарин, Тело наполовину скелетированное. Его пока не идентифицировали. Но судя по одежде, можно сказать, что это мужчина. Вероятней всего, он пролежал наполовину в воде больше полугода. Сейчас проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.