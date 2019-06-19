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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июня 2019 г.

В Марий Эл свеча стала причиной пожара в квартире

В Марий Эл свеча стала причиной пожара в квартире

Возгорание в квартире жилого дома в п. Красногорский Звениговского района произошло 18 июня в 12.05. Обеспокоенная соседка, увидев дым,  исходящий из квартиры на 1 этаже и предупредила о произошедшем пожилых хозяев, которые в это время находились во дворе дома.

До приезда пожарных местные жители с помощью подручных средств смогли справиться с горением на кухне. Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной части №41 пролили место пожара, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Как пишет пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл причиной возгорания стала свеча оставленная на кухне без присмотра.

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