В Марий Эл спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу

Вчером, 21 июля, на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступило сообщение о пропавшем грибнике. В 15 часов на 29 километре трассы Юрино - Йошкар-Ола мужчина отправился в лес и не смог вернуться к дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл.

На место поисковых работ незамедлительно выдвинулась оперативная группа Юринского аварийно-спасательного формирования. К поиску были привлечены сотрудники полиции, родственники и волонтёры. Грибника нашли в 23:22. Его здоровью ничего не угрожает.