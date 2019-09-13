В Марий Эл сотрудник колонии подозревается в превышении должностных полномочий

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего начальника отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия 12 сентября 2019 года по заранее достигнутой с осужденным договоренности, за денежное вознаграждение пронес на территорию колонии запрещенные предметы – сотовый телефон и аккумулятор к нему. После прохождения злоумышленником контрольно-пропускного пункта, преступление пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение аналогичного преступления на основании собранных Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательств вынесен приговор 22-летнему бывшему сотруднику ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что 15 марта 2019 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Советском районе Республики Марий Эл, по заранее достигнутой с осужденным договоренности, за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей пронес на территорию колонии запрещенные предметы – сотовый телефон, аксессуары к нему и игральные карты.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 240 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти на 3 года.