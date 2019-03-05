В Марий Эл сгорел бесхозный дом

В ночь на 5 марта огнеборцы были вызваны в деревню Ташнур Звениговского района – там горел отдельно стоявший заброшенный дом площадью.

Как рассказали очевидцы, в 01:13 они обнаружили, что горит нежилой дом на соседнем участке и сразу же позвонили в пожарно-спасательную службу. К прибытию пожарных подразделений постройки горели открытом огнем. Дом сгорел полностью, пострадавших нет. Соседи боялись распространения огня, но все обошлось – пожарные работали слаженно и грамотно. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе МЧС по РМЭ.