В Марий Эл пьяный водитель перевернул автомобиль: пострадала вся его семья

В пригороде Йошкар-Олы пьяный водитель "ВАЗ-2105" устроил ДТП. Мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

ДТП произошло на девятом километре дороги "Йошкар-Ола — Санчурск". Как сообщает портал пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл, мужчина за рулём отечественного автомобиля был пьян. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе два ребенка семи и восьми лет.