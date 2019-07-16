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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
16 июля 2019 г.

В Марий Эл пьяный водитель перевернул автомобиль: пострадала вся его семья

В Марий Эл пьяный водитель перевернул автомобиль: пострадала вся его семья

В пригороде Йошкар-Олы пьяный водитель "ВАЗ-2105" устроил ДТП. Мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

ДТП произошло на девятом километре дороги "Йошкар-Ола — Санчурск". Как сообщает портал  пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл, мужчина за рулём отечественного автомобиля был пьян. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе два ребенка семи и восьми лет.

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