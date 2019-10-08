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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
08 октября 2019 г.

В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка на уроке

В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка на уроке

8 октября 2019 года в одной из школ г. Йошкар-Олы на уроке физкультуры скончался 8-летний мальчик.

По данному факту следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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