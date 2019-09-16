В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела пропавшего мужчины
14 сентября 2019 года в лесном массиве Юринского района Республики Марий Эл обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову.
По данному факту Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка.
В настоящее время установлено, что погибший – молодой человек 1998 года рождения, о безвестном исчезновении которого 11 сентября 2019 года поступило сообщение в правоохранительные органы.
На месте происшествия обнаружено ружье. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения ряда экспертиз проверяется версия – самоубийство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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