В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту получения женщиной травмы на производстве

3 августа 2019 года женщина доставлена в больницу г. Волжск с переломом кисти.

По данному факту следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка.

По предварительным данным в п. Приволжский Волжского района Республики Марий Эл во время работы на деревообрабатывающем станке, осуществляя его очистку, женщина 1976 года рождения получила травму.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.