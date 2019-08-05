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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
05 августа 2019 г.

В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту получения женщиной травмы на производстве

 3 августа 2019 года женщина доставлена в больницу г. Волжск с переломом кисти.

По данному факту следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка.

По предварительным данным в п. Приволжский Волжского района Республики Марий Эл во время работы на деревообрабатывающем станке, осуществляя его очистку, женщина 1976 года рождения получила травму.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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