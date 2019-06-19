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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июня 2019 г.

В Марий Эл предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки за отказ от победы в электронном аукционе

В Марий Эл предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки за отказ от победы в электронном аукционе

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По версии следствия представитель коммерческой организации через посредника предложил должностному лицу из числа руководства акционерного общества, осуществляющего ремонт дорог, взятку в размере 1 миллион рублей за отказ от победы на электронном аукционе на право заключения государственного контракта.

14 июня 2019 года после передачи в г. Йошкар-Оле части взятки в размере 150 тысяч рублей преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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