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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
23 июля 2019 г.

В Марий Эл подросток на мотоцикле врезался в дерево

В Марий Эл подросток на мотоцикле врезался в дерево

Подросток-мотоциклист врезался в дерево в Звениговском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Марий Эл.

ДТП произошло в воскресенье, 21 июля, примерно в 17 часов на 4 км автодороги "Суслонгер-Мочалище-Филиппсола". 15-летний молодой человек, находясь за рулем мотоцикла Baltmotors, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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