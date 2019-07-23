В Марий Эл подросток на мотоцикле врезался в дерево

Подросток-мотоциклист врезался в дерево в Звениговском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Марий Эл.

ДТП произошло в воскресенье, 21 июля, примерно в 17 часов на 4 км автодороги "Суслонгер-Мочалище-Филиппсола". 15-летний молодой человек, находясь за рулем мотоцикла Baltmotors, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.