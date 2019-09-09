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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
09 сентября 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в дезорганизации деятельности исправительной колонии

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении трех осужденных мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, с целью воспрепятствовать его исправлению и из мести за оказанное им содействие администрации учреждения).

По версии следствия между тремя лицами, отбывающими наказание в ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН по Республике Марий Эл» в Советском районе Республики Марий Эл и другим осужденным произошел  конфликт. С целью дезорганизации нормальной деятельности исправительного учреждения вечером 25 февраля 2019 года из мести за оказываемое содействие администрации колонии злоумышленники  группой лиц по предварительному сговору напали мужчину и нанесли ему множественные удары  ногами в обуви, металлическими прутами и металлической дужкой от спинки кровати по  голове и телу.

В ходе следствия назначены и проведены  судебно-медицинская и  судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено свыше 20 свидетелей. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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