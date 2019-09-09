В Марий Эл перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, в которую входили четверо мужчин в возрасте от 39 до 45 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия местный житель, ранее работавшийв оперативном подразделении по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Российской Федерации и знавший всю систему организации азартных игр, привлек трех своих знакомых, каждый из которых обладал знаниями и навыками необходимыми для данной деятельности. Под видом законной деятельности интернет-салонов в 9 помещениях города Йошкар-Олы и 1 – в городе Звенигово с апреля 2018 по январь 2019 года осуществлялась игорная деятельность при помощи модифицированной компьютерной техники, с использованием сети «Интернет» и специального программного обеспечения. При этом участники организованной группы вели переписку в мессенджерах, используя шифр.

В результате незаконной организации и проведения азартных игр

участниками организованной группы получен особо крупный доход в размере свыше 7,5 миллионов рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками МВД по Республике Марий Эл, ими же осуществлялось оперативное сопровождение расследования.

По уголовному делу в ходе выемок и обысков изъято все оборудование и документация, назначено и проведено 12 компьютерно-технических, 2 почерковедческих и экономическая экспертизы, допрошено свыше 60 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 14 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.