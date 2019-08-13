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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
13 августа 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, обвиняемые в убийстве

В Марий Эл перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, обвиняемые в убийстве

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних девушек, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия 22 мая 2019 года жительница одного из поселков Звениговского района Республики Марий Эл, осужденная к лишению свободы условно за угон транспортного средства, узнала, что ее отца побил местный житель. После распития спиртного с подругой, приехавшей к ней в гости из города Йошкар-Олы,  они решили, что  должны наказать мужчину. Купили в магазине 2 ножа, направились по месту жительства обидчика и вызвали его на улицу. Напав на потерпевшего, девушки нанесли ему 4 удара ножами в грудь. Мужчина попытался убежать, но через несколько метров упал. Злоумышленницы нанесли ему еще 4 удара ножами в шею, лицо и бок. Он полученных повреждений он скончался на месте.

В ходе следствия назначены и проведены  судебно-медицинская,  3 судебно-биологические, 3 медико-криминалистические и 2 психолого-психиатрические экспертизы. В ходе проверки показаний на месте одна из девушек показала, куда выбросила нож.

Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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