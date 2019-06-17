В Марий Эл перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении правил охраны окружающей среды, повлекшем тяжкие последствия

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия в 2012 году с целью добычи строительного камня предприниматель создал общество с ограниченной ответственностью, в ноябре 2015 года получил лицензию на право разведки и добычи карбонатных пород месторождения «Испаринск-1» в Моркинском районе Республики Марий Эл.

Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью, являясь единственным учредителем и фактически осуществляя руководство, организовал привлечение специальной техники и нанял работников. С октября 2016 по октябрь 2017 года, осознавая наступление последствий, связанных с оказанием негативного воздействия на состояние окружающей среды, он эксплуатировал земельные участки в качестве месторождения по добыче карбонатных пород, без согласования проекта рекультивации земель, без перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности и иного специального назначения.

В результате объектам окружающей среды причинен значительный с экологической точки зрения вред – существенно преображен исторический ландшафт территории, нарушена целостность природных экосистем.

Преступление выявлено и пресечено прокуратурой.

По уголовному делу проведен большой объем работы, его материалы составили 5 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.