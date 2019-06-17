Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Июнь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
17 июня 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении правил охраны окружающей среды, повлекшем тяжкие последствия

В Марий Эл перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении правил охраны окружающей среды, повлекшем тяжкие последствия

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование  уголовного дела в отношении 59-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии  следствия в 2012 году с целью добычи строительного камня предприниматель создал общество с ограниченной ответственностью, в  ноябре 2015 года получил лицензию на право разведки и добычи карбонатных пород месторождения «Испаринск-1» в Моркинском районе Республики Марий Эл.

Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью, являясь единственным учредителем  и фактически осуществляя руководство, организовал привлечение специальной техники и нанял работников. С октября 2016 по октябрь 2017 года, осознавая наступление последствий, связанных с оказанием негативного воздействия на состояние окружающей среды, он эксплуатировал земельные участки в качестве месторождения по добыче карбонатных пород, без согласования проекта рекультивации земель, без перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности и иного специального назначения.

В результате объектам окружающей среды причинен значительный с экологической точки зрения вред – существенно преображен исторический ландшафт территории, нарушена целостность природных экосистем.

Преступление выявлено и пресечено прокуратурой.

По уголовному делу проведен большой объем работы, его материалы  составили 5 томов. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Похожие новости:

Полицейские Марий Эл "сбывали" фальшивые деньги

В Марий Эл в пруду утонул мужчина

За полгода в Марий Эл построили 81,7 тыс. квадратных метров жилья

В Марий Эл муж во время пьяной ссоры ранил жену косой

В Йошкар-Оле появится новый троллейбусный маршрут

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх