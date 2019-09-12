В Марий Эл перед судом предстанет подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений и их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

По версии следствия 5 июля 2019 года житель Советского района Республики Марий Эл выехал на велосипеде в поле и собрал там полный рюкзак конопли. Покурив наркотическое средство, он поехал обратно и был остановлен сотрудниками полиции, которые изъяли у него наркотики в крупном размере.

По уголовному делу назначены и проведены 3 химические и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 10 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.