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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
12 сентября 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков

В Марий Эл перед судом предстанет подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений и их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

По версии следствия 5 июля 2019 года житель Советского района Республики Марий Эл выехал на велосипеде в поле и собрал там полный рюкзак конопли. Покурив наркотическое средство, он поехал обратно и был остановлен сотрудниками полиции, которые изъяли у него наркотики в крупном размере.

По уголовному делу назначены и проведены  3 химические и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 10 свидетелей. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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