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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
12 марта 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет подросток, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В Марий Эл перед судом предстанет подросток, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, молодой человек при помощи сети «Интернет» нашел сбытчика наркотиков, зарегистрированного под ником. В указанном месте в г. Йошкар-Оле 28 января 2019 года он забрал пакет с 25 пакетиками с наркотическим средством, в крупном размере. По дороге домой злоумышленник был задержан сотрудниками УНК МВД по Республике Марий Эл, которые при личном досмотре изъяли у него весь пакет.

Следствием собрана  достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела составили 2 тома.  Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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