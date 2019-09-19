В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, совершивший покушение на убийство

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия 2 июня 2019 года в поселке Медведево Медведевского района Республики Марий Эл мужчина, страдающий психическим заболеванием, напал на молодую женщину. Он схватил ее за плечо и, угрожая убийством, приставил к шее нож. В это время мимо на автомашине проезжал сотрудник полиции, который услышав крики о помощи, остановился, вышел из машины и спугнул злоумышленника. После чего принял меры к его задержанию.

По заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и применения принудительной меры медицинского характера.