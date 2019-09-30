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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
30 сентября 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

 Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Оренбург, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, в значительном размере).

По данным следствия  13 августа 2019 года в г. Козьмодемьянск старший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Козьмодемьянский» остановил автомашину без включенных внешних световых приборов под управлением водителя, не пристегнутого ремнем безопасности. В ходе медицинского освидетельствования у нарушителя в моче обнаружены следы наркотических средств.  После составления протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции взятку и, не смотря на его отказ, положил в багажник служебной автомашины 30 тысяч рублей.

Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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