В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Оренбург, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, в значительном размере).

По данным следствия 13 августа 2019 года в г. Козьмодемьянск старший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Козьмодемьянский» остановил автомашину без включенных внешних световых приборов под управлением водителя, не пристегнутого ремнем безопасности. В ходе медицинского освидетельствования у нарушителя в моче обнаружены следы наркотических средств. После составления протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции взятку и, не смотря на его отказ, положил в багажник служебной автомашины 30 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.