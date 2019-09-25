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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
25 сентября 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в похищении малолетней и сексуальном насилии к ней

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в похищении малолетней и сексуальном насилии к ней

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д»  ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, по отношению к потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия утром 16 июля 2019 года в одном из поселков Республики Марий Эл мужчина, находясь в состоянии опьянения,  проходил мимо детского садика и увидел гуляющих детей. Он поманил 5-летнюю девочку и, когда она подошла, похитил через забор. После чего насильно увел ее на значительное расстояние в лес, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Менее часа потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти и задержать злоумышленника.

По уголовному делу назначены и проведены  2 судебно-медицинские, 5 генетических, 2 дактилоскопические, химическая, трассологическая и 2 психолого-психиатрические экспертизы, допрошено 15 свидетелей. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время  уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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