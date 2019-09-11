В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двух изнасилованиях

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование – 2 эпизода).

По версии следствия 29 июня 2019 года в Советском районе Республики Марий Эл мужчина, управляя личным легковым автомобилем, подвозил 19-летнюю девушку, которую посадил по дороге. В пути он остановил машину, дважды ударил пассажирку и застегнул наручники на ее руках сзади, после чего изнасиловал.

В ходе расследования уголовного дела при проведении генетической экспертизы выяснилось, что насильник совершил аналогичное преступление 6 июня 2018 года в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл в отношении 33-летней женщины.

Кроме того установлено, что в 1993 году он был судим за изнасилование, в настоящее время судимость погашена.

По уголовному делу проведены 3 судебно-медицинские, 4 генетические, судебно-биологическая, 2 трассологические, 2 химические, дактилоскопическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 10 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.