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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
09 сентября 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении убийства и покушения на убийство двух лиц

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении убийства и покушения на убийство двух лиц

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование  уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии  следствия в ночь на 10 апреля 2019 года трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире в г. Йошкар-Оле. Между ними возник конфликт, и хозяин квартиры вызвал на помощь знакомого. Прибывший нанес гостям более 40 ударов кулаками, ногами в обуви и куском полипропиленовой трубы по голове, шее, грудной клетке и рукам, после чего уехал. От полученных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвал хозяин квартиры.

По уголовному делу назначены и проведены  4 судебно-медицинские,  5 судебно-биологических, медико-криминалистическая, генетическая, дактилоскопическая и  психолого-психиатрическая экспертизы, допрошены  свидетели. Материалы уголовного дела составили 3 тома. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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