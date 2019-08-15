В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к представителю власти

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия в одном из поселков Медведевского района Республики Марий Эл 28 июня 2019 года участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Медведевский» с целью оказания помощи сотруднику Мариэнерго при отключении электроэнергии прибыл по месту жительства должника. Хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать законным действиям прибывших, бросил в сотрудника полиции сковороду, чайник. Страж порядка уклонился от летящих предметов. Мужчина бросился на него и с большой силой нанес локтем правой руки удар в область левой щеки.

По уголовному делу проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 8 свидетелей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.