Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
15 августа 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к представителю власти

 Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия в одном из поселков Медведевского района  Республики Марий Эл 28 июня 2019 года участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Медведевский» с целью оказания помощи сотруднику Мариэнерго при отключении электроэнергии прибыл по месту жительства должника. Хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать законным действиям прибывших,  бросил в сотрудника полиции сковороду, чайник.  Страж порядка уклонился от летящих предметов. Мужчина бросился на него и с большой силой нанес локтем правой руки удар в область левой щеки.

По уголовному делу проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 8 свидетелей. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Похожие новости:

В Марий Эл перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, обвиняемые в убийстве

В Марий Эл возбуждено 2 уголовных дела в отношении сотрудников колоний

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней

В Марий Эл за дачу взятки осужден житель Чувашской Республики

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной добыче рыбы

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх