В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней

Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия 10 мая 2019 года мужчина, управляя автобусом марки «ПАЗ 32054» в Моркинском районе Республики Марий Эл, увидел идущую по дороге 16-летнюю девушку, остановился и впустил ее в транспортное средство. По дороге он предложил ей расплатиться путем вступления в половую связь. Девушка сообщила свой возраст и отказалась. Злоумышленник, используя своё физическое превосходство, изнасиловал ее. После чего провез часть пути и высадил из автобуса.

По уголовному делу проведены судебно-медицинская, 3 генетические, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.