В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренный п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста – 3 эпизода).

По версии следствия 8 мая 2019 года в одном из сел Советского района Республики Марий Эл пожилой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом заманил 8-летнюю односельчанку к себе в квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. В этот же день, встретив в подъезде другую 8-летнюю девочку, он с применением силы затащил ее в квартиру, где также совершил насильственные действия сексуального характера. В ходе расследования уголовного дела установлен еще один факт совершения им подобного преступления летом 2017 года в отношении первой из потерпевших.

По уголовному делу проведены 4 судебно-медицинские, 4 генетические, дактилоскопическая, судебно-психиатрическая, 3 комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допрошено 16 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». По номеру 123 можно сообщить о преступлениях в отношении детей, совершенных, совершаемых и подготавливаемых.