В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к представителю власти

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия 11 января 2019 года мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, нанес себе ножевые ранения в живот и был в связи с этим доставлен в ГБУ Республики Марий Эл «Медведевская центральная районная больница». Там вел себя агрессивно, не давал оказать ему медицинскую помощь. По вызову в больницу прибыл наряд сотрудников Медведевского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Марий Эл», которые пытались оказать помощь медицинским работникам. В ответ на это злоумышленник нанес старшему полицейскому удар кулаком в плечо.

Поскольку обвиняемый не судим, совершил преступление средней тяжести, причиненный преступлением вред загладил путем извинения и возмещения компенсации морального вреда в виде денежной выплаты, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.