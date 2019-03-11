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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
11 марта 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к представителю власти

 Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия 11 января 2019 года мужчина,  находящийся в состоянии наркотического опьянения, нанес себе ножевые ранения в живот и  был в связи с этим доставлен в ГБУ Республики Марий Эл «Медведевская  центральная районная больница». Там вел себя агрессивно, не давал оказать ему медицинскую помощь. По вызову в больницу прибыл наряд сотрудников Медведевского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Марий Эл», которые пытались оказать помощь медицинским работникам. В ответ на это злоумышленник нанес старшему полицейскому удар кулаком в плечо. 

Поскольку обвиняемый не судим, совершил преступление средней тяжести, причиненный преступлением вред загладил путем извинения и возмещения компенсации морального вреда в виде денежной выплаты, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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