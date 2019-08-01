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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
01 августа 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в воспрепятствовании расследованию дела

В Марий Эл перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в воспрепятствовании расследованию дела

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).

По версии следствия 12 февраля 2019 года, находясь в отделе полиции в г. Йошкар-Оле, после допроса мужчина, ранее неоднократно судимый и подозреваемый в совершении грабежа, был ознакомлен с протоколом задержания. Разозлившись, он схватил со стола следователя уголовное дело, состоящее из более 30 страниц, и разорвал его на две части, повредив все листы.

Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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